O ator Juliano Cazarré , de 43 anos, e a esposa dele, a stylist Letícia Cazarré , de 39, estão na Itália e compareceram à audiência papal, que ocorreu nesta quarta-feira (22), no Vaticano. Durante o evento religioso, o casal conheceu o Papa Francisco, de 87.





Casados há 12 anos, Juliano e Letícia não viajavam internacionalmente há 5 por conta de compromissos profissionais e pessoais. Nas redes sociais, a stylist detalhou como foi a experiência de ter conhecido o Papa, figura de destaque no catolicismo, religião que ela e a família são adeptos.





"Hoje, dia 22 de maio de 2024, será sempre para nós um dia inesquecível. O dia em que nós conhecemos, apertamos as mãos, conversamos e nos apresentamos pessoalmente ao Santo Padre, o Papa Francisco", iniciou ela como legenda da publicação feita no Instagram.



"Apresentamos também nossa família inteira em um porta-retratos e o pequeno Estêvão, no meu colo, representando os irmãos. Apresentamos também todas as pessoas e especialmente as crianças que sofrem com doenças raras do Brasil", acrescentou ela, que acompanha a filha, Maria Guilhermina, nas consultas hospitalares do tratamento contra a rara anomalia de Ebstein.



Além de Maria Guilhermina, Juliano e Letícia Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos; Inácio, de 11; Gaspar, de 5; Maria Madalena, de 3; e Estevão, que tem 2 meses de vida. Embora estejam juntos há 12 anos, o casal só oficializou a união religiosa em 2020, em meio ao contexto pandêmico de Covid-19 .



