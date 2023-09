Reprodução/TV Globo Pai de seis, Juliano Cazarré afirma que não evita filhos

Juliano Cazarré abriu o jogo sobre família nesta sexta-feira (8) ao participar do Encontro. O ator e a esposa, Letícia Cazarré, anunciaram que estão esperando o sexto filho .

Após diversas críticas , o ator explicou que o casal não evita filhos. Católicos, os dois usam a "tabelinha" como forma de prevenção.





"É muito especial ter tido essa sensação já por seis vezes na vida. Saber que minha esposa está esperando um filho meu... A gente está feliz, não imaginava que viria tão rápido. Claro, sempre um pouco de apreensão, mas a gente está feliz de ter sido agraciado com mais essa vida, com mais essa alminha pra cuidar", disse ela.

O artista explicou que o bebê não foi planejado, mas poderia vir a qualquer momento. "A gente não evita filho, essa é a nossa postura. A gente está aberto a que a vida possa acontecer. Como eu sempre falo: 'a vida quer viver'. Essa é nossa postura, a gente sabia que poderia vir. Talvez a gente quisesse que viesse mais daqui a pouco, estivesse esperando pra mais daqui a pouco, mas a gente ficou surpreso e feliz com a notícia", contou.

"A reação deles (dos filhos) é a que é a melhor, todo mundo feliz aqui em casa, muito empolgado. Os mais velhos, o Vicente e Inácio, que têm 13 e 11, já entendem o que está acontecendo... A reação deles foi a melhor possível", revelou Juliano.

A filha mais nova do casal, Maria Guilhermina, completou um ano em junho. Ela nasceu com uma doença rara no coração e já passou por diversas cirurgias desde o nascimento.

"Ela está bem, superfortinha, vem se recuperando bastante. A última vez que ela passou por uma intervenção, ela foi pra São Paulo pra fechar uma abertura no coração e fez muito bem pra ela", disse.

"A gente tem muita esperança que vai ver um dia a Guilhermina andando, correndo, estudando, brincando com os irmãos, mas a gente não sabe até onde ela vai. Eu, como pai, a minha esperança é que ela fique 100%, nunca abandonei essa esperança, mas ela é um bebê que vai precisar de muito auxílio ao longo dos anos", completou o pai.

