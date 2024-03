Reprodução/Instagram Letícia Cazarré abre álbum de parto do sexto filho





Letícia Cazarré encantou os seguidores neste sábado (9) ao compartilhar fotos inéditas do parto do sexto filho, Estêvão, fruto do casamento com Juliano Cazarré. O bebê nasceu no dia 2 de março por uma cesariana . Além do recém-nascido, o ator e a stylist são pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 4, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 ano.

"Podemos dizer que o Estêvão chegou como um príncipe! Ou, em outras palavras, 'até aqui, nos ajudou o Senhor'. Eu costumo dizer que quando a gente descobre a gravidez, sente sempre um certo medo, uma insegurança, porque não pensamos como Deus, mas como homens, e porque nossa visão limitado não enxerga que dentro de nós não está apenas um bebê, mas um ser humano, único e irrepetível", começou a esposa do ator.





"E é apenas quando essa pessoa irrompe no mundo, quando enxergamos com clareza o seu corpinho frágil, quando ouvimos o seu choro e nosso coração se enche de um amor novo, que absolutamente TUDO faz sentido", acrescentou ela.

A esposa do ator também mostrou o momento em que os outros filhos encontram o irmãozinho no hospital. "Desde o início era ele. Foi sempre ele. Estêvão. Antes intuíamos. Agora temos certeza. Deus espera pacientemente pela nossa iluminação, e não se deixa vencer em generosidade. Obrigada, Senhor, por ter nos dado mais um presente na forma de uma pedra preciosíssima", finalizou.