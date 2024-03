Reprodução Instagram - 4.3.2024 Juliano Cazarré com o filho Estevão

O ator Juliano Cazarré, de 43 anos, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (4) para mostrar o filho recém-nascido: Estevão, fruto da relação com a influenciadora e stylist Letícia Cazarré, de 39.





Intérprete de Pascoal em "Fuzuê", última novela das sete da Globo, emissora em que trabalha, Juliano aproveitou os dias de folga para ficar ao lado do caçula enquanto a mãe retornou para a casa do casal, com o intuito de ficar com os outros cinco filhos deles: Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 4, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 ano.





"Fala, galera. Tudo certo? Por aqui tudo bem! Daqui a pouco eu vou pra casa. A minha mãe. Eu já falei dela pra vocês? Cara, a minha mãe é demais! Ela não queria ir pra casa, não. Ela disse que lá vai estar a maior bagunça e que prefere ficar aqui na maternidade de boas", iniciou Juliano Cazarré, escrevendo um texto como se fosse os pensamentos do caçula.





"Cês curtem banho? Eu achei nada a ver! Vem alguém, tira nossa roupa quentinha e joga água na nossa cara!!! Ridículo. Chorei muito. Aí pensei, se eu fizer um cocô pode ser que esse tal de banho melhore. Porque ao contrário de banho, fazer cocô é legal. Cês curtem fazer cocô? Eu me amarro. Então eu fiz cocô no banho pra ver se melhorava… Pra que?!!! Me deram outro banho, começou tudo de novo", acrescentou.





"Bom é isso, galera. Vou dormir que esse negócio de tomar dois banhos acabou comigo", finalizou Juliano, que revelou aos fãs que o sexto filho nasceu no último sábado (2) por uma cesariana.





