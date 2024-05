Reprodução/Instagram Iza diverte seguidores com vídeo de gravidez

Iza divertiu os fãs ao compartilhar de maneira bem humorada sua rotina de enjoos pela gravidez. “Três primeiros meses”, escreveu a cantora, que está esperando seu primeiro filho com o jogador Yuri Lima. “Reza a lenda que depois passa”, completou ela na legenda.

No vídeo, “POV” (Point of view ou Ponto de Vista, em português), ela aparece em momentos comuns do dia a dia, como escovando os dentes, sentindo o cheiro de alimentos e odores, como perfume e amaciante para roupas, sempre seguido de enjoos.

Tudo acompanhado pelo sucesso I Feel Good, do cantor James Brown. Nos comentários, os seguidores se divertiram ao compartilhar suas próprias experiências. “No meu primeiro mês, enjoei até do meu marido", comentou a ex-BBB Rízia Cerqueira. “Passa sim. Depois que a criança nasce”, brincou Simone Porfiria. “Não enjoa do cheiro do seu marido não, poxa vida”, brincou Yuri Lima.