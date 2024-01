Reprodução/Instagram Iza exibe corpo em fotos de biquíni e ganha elogios do namorado

Iza abriu um álbum de fotos com os primeiros registros de 2024 e acabou recebendo uma declaração do namorado, Yuri Lima.

A cantora compartilhou registros com a família e aproveitando o clima de verão ao lado do amado.

Em registros, a artista aparece de biquíni, exibindo o corpo sarado e acabou recebendo elogios do jogador.

"Gostosa da minha vida", disse ele. "Que 2024 seja igual tu então", completou.

Além de Yuri, os internautas também comentaram a publicação. "Mais gostoso que 2024, só vc dona Iza", declarou um; "Que mulher maravilhosa", disparou outra; "Como uma deusa", disse uma terceira.

