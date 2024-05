Reprodução Instagram - 19.5.2024 MC Poze do Rodo machuca pescoço após usar cordão que pode chegar a 2kg

Vivi Noronha viralizou nas redes sociais quando mostrou aos seguidores os hematomas que o cantor e compositor MC Poze do Rodo adquiriu no pescoço por conta do uso constante de cordões de ouro e diamantes. As peças podem chegar ao peso de 2 kg.





"Cara, olha a marca?", disse Vivi, questionando o namorado sobre como ele conseguia usar as joias. Poze respondeu: "É osso, mas é a vaidade". Poze do Rodo aparece com frequência usando os itens de luxo, assim como outros funkeiros, a exemplo de MC Daniel .





No ar na Rede Globo como um dos participantes do "Dança dos Famosos", competição exibida no "Domingão com Huck", Daniel é outro músico que ostenta várias joias nos eventos de luxo que participa e também nas publicações que faz por meio das redes sociais.





A maioria dos acessórios são feitas em ouro, mas também podem conter cristais Swarovski, zircônia e diamantes. O peso das joias pode chegar até 2 kg. Por isso, é comum que os adeptos fiquem com hematomas na região do pescoço, assim como MC Poze do Rodo.

