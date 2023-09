Reprodução Instagram - 06.09.2023 Poze anuncia o nascimento da quarta filha, a bebê Jade

Nesta quarta-feira (6), a quarta filha de MC Poze do Rodo, a bebê Jade, nasceu. A informação foi divulgada pelo próprio pai da criança através dos stories do Instagram. "Minha Jade nasceu", escreveu ele, que ainda incluiu vários emojis de coração e um chorando na legenda da publicação.





Jade é filha de MC Poze do Rodo, de 24 anos, e Isabelly Pereira, de 20 anos. Poze também é pai de outras três crianças: Julia, de 3 anos, Miguel, de 2 anos, e Laura, de 1 ano. Os três primeiros filhos são fruto do relacionamento do artista com Vivianne Noronha.