Reprodução O artista não concordou com as falas do participante do BBB 24

Na última sexta-feira (26), MC Poze abriu o jogo sobre as críticas de Rodriguinho a seu respeito. O participante do BBB 24 teria menosprezado o sucesso do artista, que se indignou com as falas do pagodeiro e o detonou nas redes sociais.







"Qual a música que o Poze tem, que o Brasil inteiro conhece?", questionou Rodriguinho em conversa com Juninho. O cantor não gostou nada da situação e rebateu os comentários.

"Tenho que me deparar com esse cara aí. Todo mundo esperando a minha resposta, minha resposta é essa aí, que ele é um fanfarrão, velho gagá. Podendo viver a tua vida, a tua carreira. Está estragando a sua história falando mal de todos nós", disparou.





"Tu é otário. Falar que não conhece minha música? Claro que tem gente que não conhece minha música, mas tu? Próximo Paredão é hashtag Fora Rodriguinho", continuou.

"Está tirando a chance de nós [artistas] pisar lá dentro. Nós é favela, irmão. Tu é fanfarrão, dizer que não conhece minha música, claro que tem gente que não conhece a minha música. Mas tu conhece", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko