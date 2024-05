Reprodução Instagram - 18.5.2024 Bettina Negrini explicou porque não se parece com a mãe

Filha dos artistas Alessandra Negrini e Otto, Bettina Negrini , de 19 anos, viralizou nas redes sociais ao explicar porque não se parece com a mãe. A jovem gravou um vídeo em resposta a outra tiktoker que brincou sobre ser filha de Alessandra Negrini por se parecer com a atriz.





"Eu sou filha da Alessandra Negrini e sempre me perguntam se conheço muitos artistas", dizia Luiza Campos, a criadora de conteúdo digital que se parece com Alessandra , mas que não é filha dela.

Bettina, segunda herdeira de Negrini , explicou que não se parece tanto com a matriarca por ter herdado as características físicas do pai, o cantor Otto. "Eu sou a filha da Alessandra Negrini. Eu sei, eu sou loira, todo mundo fala que não pareço ela, eu tenho olho claro, mas é genética", iniciou.





"Meu pai é loiro, genética existe, e não é assim que funciona. Não estou falando para atacar nem nada, só achei engraçado porque ela esta falando uma coisa que sou literalmente eu", acrescentou Bettina, rebatendo a internauta que fingiu ser filha de Alessandra Negrini em um vídeo de humor.

Alessandra Negrini deu à luz Bettina no dia 29 de setembro de 2004. À época, a atriz, conhecida pelos papéis em novelas, filmes e séries, e o cantor Otto estavam juntos. O ex-casal colocou um fim na relação em 2008. Além de Bettina, Negrini é mãe de Antonio, de 27 anos, fruto da antiga relação com Murilo Benício .



