O ator Murilo Benício abriu o jogo em relação à fama de "mulherengo" que conquistou nas redes sociais devido aos antigos envolvimentos amorosos que ele teve. Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Guilhermina Guinle e Débora Falabella foram algumas das atrizes com quem ele já se relacionou.







Em entrevista ao videocast "PodPah", o artista negou ser "mulherengo" e afirmou que é "apaixonado por mulheres". "Nunca fui mulherengo, sempre fui muito apaixonado por mulher. Mas nunca várias, jamais. Eu sempre quis estar apaixonado por uma pessoa só. Sempre dava errado, uma hora dá errado", iniciou.





"Casei quatro vezes e acho muito bom. Todo o negócio de estar apaixonado é o grande barato da vida. Não importa por quem, porque. Eu vejo esses meninos saindo e beijando 3, 4, 5 numa noite. Eu quero ficar apaixonado por uma pessoa e só quero beijar aquela boca, conseguir beijar aquela princesa", acrescentou o ator.





Murilo Benício teve dois filhos, frutos de dois casamentos diferentes. O primeiro é Antônio, de 26 anos, da relação com Alessandra Negrini . Já o segundo, Pietro, de 18 anos, é herdeiro dele e de Giovanna Antonelli. Murilo já se relacionou também com a novelista Manuela Dias, com a atriz Carolina Ferraz e com a jornalista Cecília Malan.

