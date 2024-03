Reprodução Alessandra Negrini esclarece fama de 'maconheira': 'Jeito de ser'

Em entrevista recente, a atriz Alessandra Negrini esclareceu sobre a fama de ser 'maconheira'. De acordo com a veterana, as pessoas a acusam devido ao jeito espontâneo de ser nas redes sociais.

"Desde pequena, eu dou mole para as pessoas pegarem no meu pé e caio nessa. Desde a escola era assim e continua sendo", apontou, deixando claro: "Não sou maconheira, é verdade".

As acusações se intensificaram após Alessandra ficar mais ativa nas redes sociais, postando vídeos e respondendo fãs.

"As pessoas acham que estou sempre na brisa e, na real, não. Tenho um jeito de ser", justificou. "Eu ia ficar fumando maconha para fazer caixinha de Stories? Eu sou doida? Eu não conseguiria".

Há quem também a acusa de fazer personagem nas aparições online. Alessandra Negrini rejeita essa presunção. "Faço aquilo que me dá gosto, aquilo que me diverte, aquilo que acho realmente gostoso fazer. É isso. Toda vez que eu forço uma parada dá errado. Eu poderia até estar ganhando mais dinheiro com o Instagram se forçasse algumas coisas", completou.