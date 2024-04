Reprodução/Instagram - 03.04.2024 Atriz postou vídeo em sessão de depilação nesta quarta (03)

A atriz Alessandra Negrini postou um vídeo realizando uma sessão de depilaçao nesta quarta (03).



"Quando a gente depila a perna e não dói, a gente fica assim", escreveu ela na legenda.



Nos comentários da publicação, os fãs da atriz se divertiram com o vídeo. "Deusa demais", elogiou um fã. "Maravilhosa", acrescentou um segundo.



"Linda de qualquer jeito", enalteceu um terceiro. "Alessandra, piedade, por favor", comentou um quarto.

