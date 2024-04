Reprodução Instagram - 20.4.2024 Alessandra Negrini

A atriz Alessandra Negrini , de 53 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (19) para criticar uma matéria veiculada no Gshow, site de entretenimento do Grupo Globo. "Machista, sexista e etarista", definiu a intérprete, que não é mais contratada exclusiva da emissora.





O texto reprovado por Negrini, que interpretou Guida em "Travessia" (2023) , foi publicado na quinta-feira (18) com o título: "Alessandra Negrini se esbalda em noitada com Rael e amigos, de shortinho e barriga de fora". A intérprete se revoltou pela roupa, pela idade e pela barriga serem destacadas no conteúdo.







"Segue a notícia que muito me intrigou. Qual foi a minha surpresa quando acordo de manhã com uma notícia importantíssima. Por que será que eu me espantei com essa notícia? De shortinho e barriga de fora? Por que isso é o que veio escrito? Agora isso é uma questão? Por quê?", questionou ela.





Alessandra ainda opinou que um homem poderia ter escrito a matéria, por conta do viés machista apontado por ela. "Eu imagino que seja um homem [que tenha escrito], não é? Pode ter sido uma mulher também, mas a matéria foi escrita num tom que parece que a pessoa acha que uma mulher de 53 anos, dançando de shorts e barriga de fora, é algo a ser comentado", avaliou.





"Juro por Deus, a vontade que eu tinha era de mandar tomar no c*, mas eu não posso fazer isso. Essa matéria é sexista, machista e etarista em três frases. Estamos muito mais na frente do que vocês que estão escrevendo essas porcarias. Estou brava, dane-se", finalizou.

Confira o pronunciamento dela na íntegra:

🚨VEJA: Alessandra Negrini detona jornalista do Gshow após matéria sobre ela na balada:



“Eu queria mandar a pessoa que fez essa matéria tomar no c*, mas eu não posso fazer isso. Uma matéria sexista, machista e etarista…” pic.twitter.com/yhj3NBP4Og — CHOQUEI (@choquei) April 19, 2024





Alessandra Negrini já fez várias novelas na emissora e, inclusive, está no ar como as gêmeas Paula e Taís na reprise de "Paraíso Tropical", escrita por Gilberto Braga . O último papel dela na Globo foi Guida, de "Travessia", telenovela da autora Gloria Perez .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$