Atriz e cantora, Cleo Pires se tornou assunto nas redes sociais e recebeu diversas críticas de internautas após tomar partido favorável à Yasmin Brunet no embate da modelo com o baiano Davi Brito, participantes da atual temporada do “Big Brother Brasil”.



“Psiu? Ah, não. Não é sobre uma pessoa específica, é sobre a ação de claramente induzir uma mulher a se calar no meio de uma conversa”, disse a filha de Fábio Jr. e Gloria Pires, através do X, antigo Twitter. O comentário vem após Davi ter dito “Psiu” para Yasmin Brunet durante uma discussão no “BBB 24”.



Cleo reforçou o posicionamento dela, garantindo: “Sim, vou validar os sentimentos femininos porque eu também ja passei por muita coisa. Não gostou sinto muito”. Ela ainda afirmou que não estava chamando Davi “de monstro” e que a declaração dela não era uma “briga de torcida”.



Após os comentários, Cleo recebeu diversas críticas de internautas e, inclusive, apagou algumas postagens referentes ao assunto. “Hoje é dia das riquinhas e mimadinha se unirem”, disse uma. “Dessa vez você militou errado, amiga”, opinou outra.

A Cleó Pires fez um poste dúbio, mas a intenção era tentar defender a amiguinha camarote. É cada defensores dessa gente que só Jesus na causa. — Dias 💛💛 (@fabriciodiasf) February 7, 2024





Barbara Evans, Cleo Pires, Yasmin Brunet e Uanessa Camargo

Patricinhas herdeiras se apoiando, isso sim é consciência de classe!! 😭😭 https://t.co/CzGncFKIuY — CEZAR (@cezarmonstros) February 7, 2024





Amanhã tem textão da Piovanni amassando a Cléo Pires, aposto kkkk

Que Plot Twist, senhor pic.twitter.com/OJR9PnplGy — JOHN 🇧🇷🦊 (@meujota7) February 7, 2024





bilu bilu tetéia aaaaaaaaaaaaaa coitada da cleo pires pic.twitter.com/nho5mQCLMA — braziliano (@banwinkel) February 7, 2024





A CLEO PIRES CONCORDOU QUE A YASMIN TÁ CERTA SOBRE O " CALAR A BOCA " 🗣️ — A cris (@issobycris) February 7, 2024





