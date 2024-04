Reprodução Fábio Jr. vai à Justiça para tomar guarda do filho com Mari Alexandre

O cantor Fábio Jr. está entrando em uma batalha judicial para ter a guarda do filho Záion Alexandre, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com Mari Alexandre. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (25) pela jornalista Fabíola Reipert, durante o programa "Balanço Geral".



De acordo com ela, o processo movido por Fábio Jr. surpreendeu todos os envolvidos. "Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto com a imprensa… Ela disse que não pode falar, está impedida", iniciou.

"Tanto a Mari quanto o Záion estão chateados com essa situação. Záion quase não tem contato com o pai e ama estar com a mãe", adicionou.

Vale destacar que nas redes sociais, o jovem de 15 anos mostra uma relação bem próxima com a mãe. Em agosto de 2022, ele publicou uma foto ao lado de Mari Alexandre, exaltando a matriarca. "A melhor pai e mãe ao mesmo tempo. Te amo", dedicou.

O relacionamento entre Fábio Jr. e Mari Alexandre foi muito comentado pela mídia, principalmente devido aos 23 anos que os separam. Apesar da diferença de idade, eles se casaram em 2007 e a modelo engravidou de Záion dois anos depois. O romance chegou ao fim em 2010, mesmo ano em que o herdeiro nasceu.

"A gente se separou totalmente apaixonado, se gostava muito. Ele já tinha experiência na vida e eu, nenhuma. Com os filhos eu não sabia lidar, e não tive muita paciência com ele e com o tipo de vida que levava. Tive o Záion e complicou um pouco mais pela vida que o Fábio tem, as pessoas ao redor, eu não soube lidar. Nunca tive problemas com [outra] mulher", declarou Mari Alexandre em entrevista ao Gugu.