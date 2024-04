Reprodução/Instagram Deolane e Fiuk voltam a alimentar rumores de affair: 'Eu estou na tua'

Deolane Bezerra, de 36 anos, e Fiuk, de 33, estão dividindo um quarto de hotel no Rio. Nesta quarta-feira (17), a advogada disse que precisou rachar uma diária com o cantor após um contratempo.

"Vocês não vão acreditar: perdemos o voo, e o hotel só tem um quarto com duas camas. O bonito do Carlinhos Maia escolheu o hotel mais caro do Rio. É R$ 5 mil a diária", contou Deolane.

Já no quarto, a influenciadora fez questão de mostrar que haviam duas camas. Fiuk, porém, começa a fazer provocações em tom de flerte, e ela dispara: "Se encostar um dedo em mim, morre".

Depois, Deolane começa a gravar um vídeo sem que Fiuk saiba. Nas imagens, ele aparece xavecando a advogada. "A impressão que eu tenho da gente é como se você fosse meu par romântico", disse o filho de Fábio Jr., antes de perceber que estava sendo filmado.

Deolane negou que estava filmando e continuou gravando a conversa. "Eu estou na tua. Vamos ver o que vai dar hoje", falou o artista, ao que ela rebateu: "Não vai dar nada". Fiuk também falou que está pensando em compor uma música inspirada na história do suposto casal.

Os rumores sobre um possível envolvimento entre os dois surgiu em novembro do ano passado na "Casa da Barra", evento promovido por Carlinhos Maia em Alagoas. Já no começo deste mês, o "casal" curtiu um show da cantora Simone Mendes na companhia um do outro.

