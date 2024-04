Natã Costa Quantos filhos Fábio Jr tem? Conheça os herdeiros do cantor

Fábio Jr. entrou em uma batalha judicial para ter a guarda do filho caçula , Záion Alexandre, de 15 anos, fruto do relacionamento com Mari Alexandre.

De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, o processo pegou todos de surpresa. "Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto com a imprensa… Ela disse que não pode falar, está impedida. Tanto a Mari quanto o Záion estão chateados com essa situação. Záion quase não tem contato com o pai e ama estar com a mãe", comentou a profissional.

Considerado galã dos anos 1980, o artista já se casou sete vezes e gerou cinco filhos, entre famosos e anônimos. Conheça os herdeiros.





A primeira filha de Fábio Jr. é Cleo Pires, fruto do casamento com a atriz Gloria Pires. Os dois se conheceram nos bastidores da novela Cabocla (1979) e acabou em 1983. A relação entre pai e filha não era próxima até a fase adulta da artista.

Tainá, Krizia e o Filipe, mais conhecido como Fiuk, são frutos do terceiro casamento de Fábio Jr. com a artista plástica Cristina Karthalian.

A mais velha, Tainá, é cantora, assim como o pai; a do meio, Kricia, é veterinária e mantém uma vida discreta; já Fiuk é cantor, ator e ex-BBB.

Para o nascimento do filho caçula, Záion Alexandre, o cantor reverteu a vasectomia a qual tinha se submetido. O menino é fruto do relacionamento do artista com Mari Alexandre. O casamento durou de 2007 a 2010.

Além de Glória Pires, Cristina Karthalian e Mari Alexandre, Fábio Jr. também se casou com Maria Teresa Coutinho, Guilhermina Guinle, Patrícia Sabrit e, desde 2017, é casado com Fernanda Pascucci.

