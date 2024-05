Reprodução/Instagram Luana Piovani e o filho Dom

A atriz, modelo e influenciadora Luana Piovani , de 47 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (8) para agradecer a atual de Pedro Scooby , Cintia Dicker, por Dom ter ido à escola. O jovem, fruto da antiga relação de Luana e Scooby , veio ao Brasil morar com o pai.



Dom chegou ao país no dia 25 de março . Luana havia exposto que o primogênito não estava acompanhando as aulas. A ex-atriz da Globo disse que ficou “aliviada” ao saber que o filho tinha, “finalmente”, retornado à instituição escolar.



“Feliz que toda sociedade brasileira está se unindo e se movimentando para ajudar o nosso Rio Grande do Sul, graças a Deus. Aqui em Portugal, estamos fazendo um movimento bem positivo. Assim como também me dá muito alívio em saber que meu filho foi a escola. Finalmente. Grata, Cintia”, afirmou ela.



Relembre

Na última terça-feira (7), Piovani veio a público expor que o herdeiro estava no Brasil, mas que não estava indo à escola. “Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi para a escola. Para as vacas que acham ele [Pedro Scooby] o máximo, pegue a senha”, ironizou nos stories do Instagram.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp