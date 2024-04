Reprodução Instagram - 2.4.2024 Luana Piovani e Dom

A atriz e modelo Luana Piovani, de 47 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para compartilhar alguns registros da festa de aniversário de Dom, que completou 12 anos. O jovem é fruto da antiga relação dela com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.



“Sempre fazemos em casa, mas tava uma chuva e uma ventania de efeitos especiais. Quinze amigos, trampolins, futebol(sim, chovia, mas eles dividiram-se em três grupos para jogar no campo de dentro, fissurados), escaladas, pizza, bolo e brigadeiro. Festão, poxa”, iniciou.

Leia também Piovani diz que fumou maconha e tomou remédio para reencontrar Scooby



“Meu primogênito feliz, eu feliz, assim que mãe faz a conta. Foi um animadíssimo aniversário, do jeito que meu Domzucão queria. Doze anos, meu menino cresceu! Quanto orgulho! Foi lindo e sempre será”, completou.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Alguns dias antes da festa de 12 anos de Dom, Piovani veio a público contar da falta de apoio de Pedro Scooby. Segundo ela, o surfista chegou na véspera do aniversário e não produziu “festa nenhuma”.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$