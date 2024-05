Reprodução/Instagram Luana Piovani rebate críticas e revela que está ajudando vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul

Após Pedro Scooby reunir um grupo de surfistas para ajudar as vítimas atingidas pelo desastre que ocorreu no Rio Grande do Sul, em decorrência das fortes chuvas, Luana Piovani passou a receber vários comentários de internautas exaltando o surfista e cobrando a atriz, questionando o que ela estaria fazendo para ajudar.

A atriz compartilhou alguns dos comentários recebidos por meio dos stories do Instagram, dizendo que seu filho primogênito, Dom, que está morando com o pai, no Rio de Janeiro, está há 20 dias sem ir para a escola. “Para as v*cas que acham ele o máximo, peguem a senha”, ironizou.

Luana ainda gravou alguns vídeos relatando que está muito abalada com os acontecimentos e que teve uma crise de choro na noite desta segunda-feira (6), sendo acolhida pelo filho Bem, de 8 anos. Ela revelou ainda que está ajudando algumas mães que perderam tudo com a tragédia e que, ao ler os comentários negativos, voltou a ter uma crise, mas que dormiu e repensou o que tem acontecido, chegando à conclusão de que o melhor a fazer é respeitar as escolhas do filho e do ex-marido.

MÃE! a diva acordou cedo hoje, eu não discordo de nada que a luana piovani diz, ela está SEMPRE CERTA!

o scooby quer salvar o mundo mas não salva nem a própria família. pic.twitter.com/LkDXGCdziu — dra nah (@natiette) May 7, 2024

Reprodução/Instagram Luana Piovani rebate críticas de internautas após ex atuar em ajuda às vítimas de desastre no Rio Grande do Sul

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp