Reprodução Instagram Roberto de Carvalho e Rita Lee

Roberto de Carvalho , viúvo de Rita Lee , usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para fazer uma homenagem à cantora e desabafar sobre a morte dela. A artista morreu exatamente há 1 ano, vítima de um câncer de pulmão .



“Sangra meu coração e depois por favor me acalma. Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor. Vou juntar muita coragem. Para a última viagem até você. Até sempre, meu amor”, escreveu.



Considerada como a rainha do rock nacional , Rita Lee morreu, aos 75 anos, no dia 8 de abril de 2023. Afastada dos palcos e morando em São Paulo, a musicista lutava contra um câncer de pulmão desde 2021.



O velório ocorreu no dia 10 de maio do ano passado, no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo . Os fãs da cantora puderam participar, tendo em vista que a cerimônia fúnebre foi aberta ao público.

