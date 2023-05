Reprodução / internet Relembre publicações de Rita Lee que viralizaram na web

A cantora Rita Lee morreu no fim da noite desta segunda-feira (8), aos 75 anos. Ícone da música brasileira, ela deixou o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João.

A morte da rainha do rock brasileiro causou um baque nos fãs e uma comoção tomou as redes sociais nesta terça-feira (09). Entre muitas homenagens, os internautas relembraram publicações icônicas de Rita que viralizaram na internet.





“E eu sou lá mulher de fazer backup? Perdi tudo, f***-se”, tuitou a cantora em uma ocasião em que precisou formatar o computador. A frase é repercutida até hoje quando algum internauta perde alguma coisa.

Houve também uma fanfic (história fictícia) criada por Rita Lee onde ela teria um caso com o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Hoje Bolsonaro vira a cara para mim. Deve temer que eu conte ao mundo seus segredos mais íntimos. Se continuar nesse nhén nhén nhén (sic), eu conto mesmo”, narrava a cantora em parte da história no Twitter.

Com uma irreverência ímpar, Rita deixou um “legado” de publicações que são usados até hoje como memes pelos internautas.

🚨ÍCONE: Rita Lee viralizou com alguns de seus tuítes que até hoje são usados pelos internautas. pic.twitter.com/UhirjvVNx8 — CHOQUEI (@choquei) May 9, 2023





melhores tweets da rita lee; uma thread de saudades e homenagens. pic.twitter.com/txTLzjU7F8 — vitu (@vitudos) May 9, 2023





