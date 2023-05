Reprodução/Globo - 10.05.2023 Corpo de Rita Lee é velado no Planetário do Parque do Ibirapuera

Nesta quarta-feira (10), acontece o velório de Rita Lee, que morreu, na última segunda-feira (8), aos 75 anos, após lutar contra um câncer no pulmão. A cerimônia acontece no Planetário do Parque Ibirapuera em São Paulo, local que foi frequentado e chamado de "floresta encantada" pela cantora. Além dos fãs , famosos, amigos e família se dirigiram ao lugar para dar adeus à artista.

João Lee, o caçula dos três filhos da cantora, chegou por volta de 09h30 com o marido de Rita Lee, o guitarrista Roberto de Carvalho. Eles ficaram ao lado do biógrafo da cantora, Guilherme Samora. Virgínia Lee, irmã da artista, também marcou presença no velório. O outro filho Beto Lee chegou momentos depois.

No local, o filho mais novo conversou com a imprensa sobre a relação que tinha com a mãe: "Tive uma conversa com ela recentemente sobre a importância da gente escolher nosso heróis porque eles que moldam o nosso comportamento. E ela é uma pessoa que realizou muitas coisas, fez tantas coisa na vida dela, shows, turnês, roupas, livros. Mas não é por isso que ela é minha heroína, é pela honestidade e simplicidade que vivia mês a mês. É uma pessoa muito única, para mim, vai ser eterna, acho que para todo mundo".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Reprodução/Globo - 10.05.2023 Famosos enviaram coroas de flores para velório de Rita Lee





Famosos também estiveram presentes para se despedir de Rita. O pintor e escultor Antonio Petico e Astrid Fontenelle aparecem emocionados no velório, que também teve a presença de Serginho Groisman e Warter Cagrande. Outras celebridades mandaram coroas de flores, como Boninho, Marina Ruy Barbosa, Marina Lima, Jorge Ben Jor, Glória Pires e Orlando de Moraes.





Reprodução/Globo - 10.05.2023 Astrid Fontenelle no velório de Rita Lee

















+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente