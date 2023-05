Reprodução/Instagram - 16.04.2023 Roberto de Carvalho mostrou Rita Lee assistindo homenagem no 'Altas Horas'

Rita Lee morreu na última segunda (8) aos 75 anos após lutar dois anos contra um câncer no pulmão. A cantora não era muito presente nas redes sociais, mas teve apareceu em público, pela última vez, na internet ao lado do marido, Roberto de Carvalho.

Os dois estavam acompanhando a homenagem do programa "Altas Horas" à carreira de Rita Lee. A artista apareceu emocionada no vídeo feito por Roberto de Carvalho.

O programa da TV Globo reuniu artistas como Paula Toller, Fernanda Abreu, Luísa Sonza, Céu, Zezé Motta, Tico Santa Cruz, Tiago Iorc, Manu Gavassi, Paulo Ricardo e Tom Zé.