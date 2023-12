Paulo Rubens Fonseca/Agência O Globo A atriz Daniella Perez com a mãe, Glória Perez, em 1991

Gloria Perez fez uma postagem em suas redes sociais em razão da morte de sua filha, Daniella Perez, que completa 31 anos nesta quinta-feira (28). A atriz e bailarina foi assassinada, aos 22 anos, por Guilherme de Pádua e Paula Nogueira Thomaz. A autora publicou fotos da filha junto com algumas páginas de seu diário, e escreveu: "Um dia que dói".

Guilherme e Daniella contracenavam na novela De Corpo e Alma, escrita por Gloria e que estava no ar em 1992 na Globo. O assassino morreu no ano passado em decorrência de um infarto, aos 53 anos.

A publicação recebeu comentários de famosos. Dani Calabresa comentou: "Muita força pra você, Gloria Perez. A Dani é inesquecível. Lembro de assistir a novela só para ver a Yasmin", disse.

Já a atriz Cláudia Mauro escreveu: "Tanta saudade". Fafá de Belém também comentou a publicação de Gloria: "Te amo, amiga querida". Entre outros nomes da TV como Kadu Moliterno, Silvia Buarque, Livia Andrade, Lúcio Mauro Filho, Totia Meireles e Leda Nagle que também deixaram suas homenagens no post.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho