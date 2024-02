Foto: Divulgacao Filme 'Nosso Sonho'





Mais um final de semana chegou e o iG Gente preparou uma lista com os destaques que chegaram recentemente aos streamings e às telonas para você assistir nos dias de descanso. Drama, suspense, romance, aventura e até animação compõem as indicações; confira abaixo:





Baby Bandito - Netflix

Essa série é para quem ama tramas que foram inspiradas em histórias reais. A obra reconta um roubo que aconteceu no Chile, em 2014. Fora a ação e o suspense policial, a produção aposta no romance de Kevin (Nicolás Contreras) e Génesis (Francisca Armstrong).





Expatriadas - Prime Video

Baseado no romance literário de "The Expatriates", de Janice Y. K. Lee, o seriado conta com atrizes de destaque na indústria cinematográfica: Nicole Kidman, Sarayu Blue e Ji-young Yoo, que interpretam, respectivamente, as personagens Margaret, Hillary e Mercy. A narrativa mostra como três mulheres são unidas por semelhanças trágicas. Cenas foram gravadas em Hong Kong, China.





Elementos - Disney +

Embora pareça mais um filme clichê, "Elementos" carrega diversas metáforas e analogias relacionadas ao respeito às diferenças e a inclusão social. Disponível no catálogo de streaming do grupo Disney, é indicado para toda a família e livre para todos os públicos.





Nosso Sonho - Telecine

Sucesso de crítica e público, o filme é inspirado na trajetória de Claudinho e Bochecha, dupla de funk dos anos 90 que marcou a cena fonográfica brasileira. Juan Paiva vivencia Buchecha e Lucas Penteado assume a interpretação de Claudinho. Após levar diversos fãs da dupla às telonas, o filme agora pode ser assistido no conforto de casa através do streaming.





Vicky e a Musa - Globoplay

Escrita pela novelista Rosane Svartman, a obra é o primeiro seriado musical do Grupo Globo. Misturando realidade e ficção na era pós-pandemia, a segunda temporada da trama mescla mitologia, fantasia, música, teatro e temas dramáticos com um elenco composto por atores conhecidos pelo público e intérpretes novatos.





Nosso Lar 2: Os Mensageiros - Cinemas

Após o enorme sucesso do primeiro filme, lançado em 2010, a sequência nacional segue nas telonas do país com a história de uma cidade astral na qual os habitantes retornam à Terra para cumprir uma missão especial. Edson Celulari, Renato Prieto e Felipe de Carolis protagonizam o longa-metragem dirigido por Wagner de Assis.





Todos Mentem - HBO Max

Para quem gosta de resolver mistérios e surpreender com reviravoltas, a série espanhola da HBO Max é a melhor opção para o fim de semana. Com a segunda temporada recém-lançada, a trama aposta no suspense e drama de personagens dúbios que enganam até mesmo os espectadores com mentiras disfarçadas de verdades.





Gostou das indicações? Então acompanhe o portal iG e fique por dentro das principais notícias sobre lançamentos de filmes, séries e novelas.