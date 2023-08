Reprodução/Instagram Veja primeira imagem de Silvero Pereira como Maníaco do Parque

Nesta sexta-feira (25) foi liberada a primeira imagem de Silvero Pereira caracterizado para o filme Maníaco do Parque. O longa está previsto para estrear em 2024.

O ator interpreta o motoboy Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como Maníaco do Parque, que foi condenado por atacar 21 mulheres, assassinar dez delas e esconder seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo, no fim da década de 1990.





Na trama, Giovanna Grigio vive a personagem Elena, uma repórter no início da carreira que considera a investigação dos crimes como uma chance de alavancar profissionalmente. Ela é quem revela as histórias dos assassinatos.

O elenco ainda conta com Mel Lisboa, Xamã, Bruno Garcia, Augusto Madeira, Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas, Olivia Lopes, entre outros.

