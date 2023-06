Divulgação/ Roberta Braga Silvero Pereira desfilou para Kallil Nepomuceno no DFB Festival 2023

O ator Silvero Pereira foi ovacionado nas passarelas do Dragão Fashion Brasil Festival 2023, evento de moda autoral que acontece em Fortaleza (CE), entre 31 de maio e 03 de junho. Além de desfilar para dois estilistas locais, o artista, que nasceu em Mombaça (CE), prestigiou os demais desfiles nesta quinta-feira (1). Em conversa ao iG Gente, Silvero comentou sobre o festival e ainda celebrou a moda cearense.

O DFB Festival é o maior evento de moda autoral da América Latina e tem como um dos propósitos trazer visibilidade para o nordeste, evidenciando estilistas da região. Silvero, como artista cearense, comentou a importância do evento: "O Dragão Fashion é muito especial porque, além de mostrar artistas e estilistas conceituados da nossa terra, também está sempre trazendo novidades para a galera que estuda moda aqui".

"A gente sabe que o Ceará tem uma produção textil, de moda e de arte gigantesca. Então, essa galera vem para cá para beber tanto das referências passadas como das referências novas e construir novas gerações", completa ele.

Divulgação/ Roberta Braga Silvero Pereira desfilou para Vitor Cunha no DFB Festival 2023

O ator, que esteve no ar em "Pantanal", ainda relata a experiência de ter desfilado na edição. Silvero participou de dois desfiles na noite, o de Kallil Nepomuceno, que trouxe o crochê reformulado para a moda de luxo, e o de Vitor Cunha que exaltou peças handmade (feitas à mão). Ambos estilistas são do Ceará. "Isso é uma homenagem em mão dupla, tanto eles reconhecerem meu trabalho e me convidarem, como eu também estar na passarela vestindo essas roupas desses artistas incríveis. Eu tenho a maior paixão por eles.", comenta o artista Global que usa roupas de Kallil na peça "Silvero interpreta Belchior".

Após ser aplaudido nas passarelas, Silvero correu para assistir o último desfile da noite, que trouxe a coleção "Aparências, Nada Mais", do cearense Lindebergue. O estilista é um dos grandes nomes do festival e foi aplaudido de pé após questionar a busca incessante pelos padrões estéticos. O ator conta que Lindebergue, ou "Lili" como apelidou, já o vestiu em diversas ocasiões. "Adoro o Lili. Eu não desfilei para ele, mas ele me vestiu quando eu fui pra Cannes". Sorridente, Silvero finaliza: "É só orgulho".

