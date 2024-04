Reprodução Instagram - 5.4.2024 José Hélio e Letícia Colin

Conhecida pelos papéis que interpretou em séries, novelas e filmes, Letícia Colin usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para comunicar aos fãs que o pai dela teve alta, além de agradecer o apoio dos seguidores, que mandaram mensagens positivas à ela.







"Saímos do hospital. Obrigada todo carinho! Agora vamos cuidar", contou ela, através dos stories do Instagram. José Hélio, pai de Colin, foi internado na última quarta-feira (3), conforme anunciado pela própria atrista por meio dos perfis digitais dela.





O patriarca passou 3 dias em observação hospitalar e ganhou alta na manhã desta sexta-feira (5), saindo da instituição acompanhado da herdeira. Além de Letícia, José tem outros três filhos: Érica, Paulo e Luiz Henrique.





Letícia Colin é a filha caçula de Hélio. Recentemente, a atriz ganhou o prêmio de "Melhor Atriz de Novela", do "Domingão com Huck", pela interpretação da vilã Vanessa em "Todas as Flores" (2023), novela original Globoplay escrita pelo autor João Emanuel Carneiro.

