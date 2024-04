Reprodução/Instagram Deolane Bezerra ostenta nova mansão e impressiona; veja fotos

Deolane Bezerra surpreendeu os seguidores ao anunciar a compra de uma nova casa. Nesta sexta-feira (26), a influenciadora compartilhou um vídeo mostrando detalhes da mansão.

A cantora explicou que comprou a casa no mesmo condomínio para afrontar os vizinhos. Ela afirmou que está sofrendo "uma injustiça gigantesca" no local.





"Meu Deus, o que essa mulher vai fazer com tantas casas’, gente? Estou sofrendo uma injustiça gigantesca aqui nesse condomínio. Por isso, fiz questão de comprar outra casa aqui para embargar a minha obra sem motivo nenhum. Vou mostrar isso na audiência. Caiu um muro a 250m da minha obra, e eles estão colocando a culpa [em mim], sendo que já caiu outro muro. Fizeram um monte de coisas, que depois conto tudo para vocês", contou.

Por fim, Deolane contou que vai voltar a ser a vizinha de 2021, se referindo às polêmicas que tinha com a vizinhança. "Essa casinha eu comprei em homenagem aos senhores diretores, donos do Tamboré, que acham que podem fazer o que querem. Minha primeira multa aqui foi de 37.000, que eu não paguei, né? Está lá em juízo, e estamos recorrendo, porque isso não existe. Quer brincar? Ela não é a base, não, mas é da Deolane Bezerra, meu amor. Estou aquela de 2021, viu? Estou aquela bem chata, pavorosa, que ninguém aguentava os Stories. Vou voltar nesse contexto", completou.

Na legenda do vídeo da nova casa, a ex-A Fazenda desabafou: "Cada obstáculo é uma oportunidade de mostrar que vencedores não recuam, eles avançam com mais força", escreveu.





