Reprodução Lucas Guimarães dá detalhe indiscreto sobre pênis de Carlinhos Maia

O influenciador Lucas Guimarães viralizou nas redes sociais após revelar um detalhe íntimo sobre o pênis do marido Carlinhos Maia. Através do Instagram, o apresentador comparou o tamanho do membro deles.



Lucas Guimarães estava se exercitando na academia quando decidiu responder perguntas dos seguidores. Em uma delas, ele é questionado com a pergunta "Quem tem o pinto maior? Você ou Carlinhos?".

Em meio as risadas, o apresentador entregou que é o humorista quem leva a disputa. "O Carlinho! Não que o meu seja pequeno, né!", apontou. "Porém, eu sou todo compactozinho, ele nunca reclamou não. Mas, o galo dele é maior", completou.

Nas redes, internautas reagiram ao vídeo. "Mas nunca que eu responderia, ficar fazendo propaganda do meu bofe", apontou uma. "Sextou e o cabaré abriu cedo kkkkk", comentou outro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp