Anderson Leonardo, cantor do Molejo, morre aos 51 anos

O vocalista do Grupo Molejo, Anderson Leonardo , está velado neste domingo (28), no cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor morreu aos 51 anos na última sexta-feira (26), devido à complicação de um câncer na região da virilha.

A cerimônia é aberta ao público e reuniu fãs, amigos e familiares, e seguirá até as 16h. Artistas e colegas de profissão estiveram presentes na cerimônia, prestado homenagens ao cantor .

Dentre os famosos que mandaram coroas de flores ao cantor, estão: Carlinhos Brown, Zeca Pagodinho, Mumuzinho, Neguinho da Beija-Flor, Dudu Nobre, Luiz Carlos, Leandro Sapucahy, Thiaguinho, Karinah, Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela, Salgueiro, ArtPopular, Samba de Caboclo, Turma do Pagode, Warner Chappel, Clareou, Bom Gosto, Sorriso Maroto, Cacique de Ramos.







Grupo Molejo

O Grupo Molejo prestou uma homenagem especial ao integrante. O músico Andrezinho, que fazia parceria com Anderson , disse: "Era um ser humano incrível, é muito difícil você encontrar uma pessoa que possa ter alguma coisa ruim para falar do Anderson. Ele sempre se prontificou a ajudar todo mundo, em qualquer momento, de todas as formas, tanto na condição de músico, quanto na condição pessoal. Da forma que ele podia ajudar, ele sempre ajudou".

Andrezinho continua: "E ele nos colocava também em algumas situações de ajuda, porque às vezes chegavam nele direto. E quando a gente levava alguma coisa também, ele falava: 'vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer'. Um ser humano que a gente tem esse carinho como vocês viram nas redes e em tudo quanto é lugar".

Ele explica que há um projeto gravado com Anderson para o Grupo e que será lançado em breve: "Gravamos o Paparico com participações, vários amigos, amigos que foram criados com a gente e com o Anderson, como Xande de Pilares, Dudu Nobre, Thiaguinho".

"Nós tivemos um problema de logística no dia oficial da gravação, com chuva, tempestade... Passamos para o segundo dia e todos os artistas se prontificaram a ficar para poder participar do segundo dia de gravação. Graças a Deus foi muito bom e é um projeto que nós estamos guardando com o maior carinho do mundo e quando estiver no momento certo ele vai ser lançado para todo mundo curtir. Era o sonho dele fazer o Paparico com o Molejo e nós conseguimos fazer. Daqui a pouco estará nas ruas para todo mundo curtir", explica.

Ex-presidente da Liesa

O ex-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), Jorge Perlingeiro, também lamentou a morte de Anderson. "Sofrimento não é justo, principalmente para os que ficam. Ele já estava sofrendo e a gente já esperava que mais dia, menos dia, chegaria a esse momento. Infelizmente, chegou", disse.

"Um riso para as crianças, um cara que conseguiu pegar toda a jovialidade dos infantis e botar em ritmo de samba e foi o que deu. Um conjunto diferenciado, uma banda que não encontrar parecido nada", completou Jorge.

