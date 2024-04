Reprodução Anderson Leonardo cogitou a remoção do pênis após o câncer; entenda

O cantor Anderson Leonardo morreu nesta sexta-feira (26) após enfrentar 1 ano e meio de tratamento contra o câncer inguinal, localizado na virilha e considerado raro. Nos últimos meses, o artista sofreu altos e baixos na busca pela cura e chegou, inclusive, a cogitar a penectomia, cirurgia de remoção do pênis.

Em outubro de 2022, Anderson recebeu o diagnóstico de câncer inguinal após notar alterações na região da virilha, como inchaço. No início, ele encarou o tratamento da doença de forma confiante, porém, após três meses do protocolo, foi alertado que a doença teria atingido os testículos.

Em participação ao "Rocinha Cast", o cantor do grupo Molejo revelou que o inchaço entre as pernas estava anormal, o deixando envergonhado.

"Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?", contou ele.



Apesar das dificuldades, o artista estava esperançoso pela cura e continuava a participar de alguns trabalhos do grupo. No podcast, ele falou que a doença estava controlada.

"Estou legal. O meu câncer é raro, e eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso", explicou.

No final de 2022, ele surgiu publicamente para contar que estava curado da doença. Naquele ano, o cantor também teria cogitado a penectomia, cirurgia de remoção do pênis, seja parcial ou total.

"O médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus, e eu falei: 'arranca logo isso'. Minha namorada então falou: 'não, o pênis, não!'. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado. Era um tumor maligno na região pubiana, que conseguimos matar. Agora estou fazendo paliativo, só para o corpo responder melhor, porque a região está um pouco inchada. Mas não tem mais risco", disse no podcast Papagaio Falante.

Última internação

Desde fevereiro de 2024, o cantor Anderson Leonardo passou por uma série de internações. Na ocasião, foi divulgado que o artista realizaria imunoterapia e tratamento para combater as dores.

No início deste mês, o cantor foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Unimed, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O quadro de Anderson piorou nos últimos dias que antecederam a morte dele, sendo que na quinta-feira (25), o estado de saúde era considerado gravíssimo.

Nesta sexta-feira (26), a morte foi divulgada pelas redes sociais oficiais do grupo de pagode.

"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz a nota.