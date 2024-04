Reprodução/Instagram Anderson, do Molejo, revelou bissexualidade em caso que parou na justiça

Anderson Leonardo morreu nesta sexta-feira (26) vítima de um câncer inguinal, diagnosticado em 2022. Antes disso, em 2021, o vocalista do Molejo virou notícia por uma acusação de estupro.

O influenciador MC Maylon afirmou ter sido estuprado pelo cantor. No caso que parou na Justiça, o artista negou o crime, mas admitiu ter feito sexo consensual.

Na versão de Maylon, ele declarou que foi levado pelo vocalista do Molejo a um hotel contra a sua vontade, isso porque teria uma reunião no local com Anderson, que era seu empresário na época. "Está muito doloroso mesmo, não esperava ele ter feito isso, era um homem que eu chamava de pai, tatuei o rosto dele no meu braço. E ele fez esse ato de vandalismo", comentou ele.

Em live com o jornalista Betoh Cascardo, Anderson falou abertamente sobre a acusação. "Comi? Comi. Estuprei? Não. Comi, com consenso. O veado (sic) estava colocando cada roupa colorida, aquele 'bagão' (sic) na frente, grande para c******, e com o maior bundão. Eu falei: 'Compadre, vou botar no c* dele logo para acabar com essa p****. Botei no c* dele. Pensei que estava até apaixonado pelo c* dele. Mas depois que comi o c* dele, com consentimento, normal". No meio da declaração, ele ressalta que não queria se prejudicar ou criar provas. "Eu não preciso estuprar ninguém, não. Não preciso", completou.

Em abril, Maylon admitiu que teve um relacionamento por 8 meses com Anderson e afirmou que teve sexo consensual.

"Preciso falar a verdade. Quero esclarecer para as pessoas saberem. Eu era caso do Anderson do Molejo. Tive um relacionamento com ele por 8 meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro, só que eu era o ativo da relação", afirmou.

Com o encerramento do caso, Anderson pediu indenização por calúnia e difamação, mas acabou perdendo o processo e tendo que pagar R$ 10 mil em honorários advocatícios.

