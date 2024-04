Reprodução Instagram - 26.4.2024 Mari Alexandre e Záion

Na última quinta-feira (26), Záion, filho de Mari Alexandre e Fábio Jr ., veio a público fazer uma declaração para a matriarca, que enfrenta um processo judical com o ex-marido pela guarda do jovem de 15 anos . "Com você desde sempre e para sempre", escreveu ele nas redes sociais.





Em meio ao embate na Justiça , Mari Alexandre reagiu à postagem do herdeiro: "Filho, você me surpreende a cada dia! Te amo até a eternidade". O irmão de Fiuk respondeu com mais uma declaração: "Te amo infinitamente". Antes disso, Mari havia compartilhado uma mensagem reflexiva.





No Instagram, ela compartilhou uma publicação gospel que dizia: "Ninguém tira de você aquilo que Deus planejou para sua vida! Descansa e confia no Senhor e as demais coisas Ele proverá". A informação da tentativa de Fábio Jr. em ter a guarda de Záion foi dada por Fabíola Reipert no programa "Balanço Geral" .





Mari Alexandre é atriz e foi casada com Fábio Jr. entre os anos de 2007 e 2010. O antigo relacionamento teve como fruto o jovem Záion, que completou 15 anos de idade em fevereiro deste ano. O adolescente é irmão do ex-BBB Fiuk e da atriz Cleo Pires .

