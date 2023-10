Reprodução / Instagram Cleo e Fábio Jr.

Com 41 anos recém-completados na última segunda-feira (2), Cleo Pires recebeu uma homenagem especial de Fábio Jr., pai dela, que surpreendeu os internautas. Isso porque o ator fez um vídeo com a música “Você que vem vindo”, composta quando ele ainda era casado com a atriz Gloria Pires .



“Filhota! Quando você ainda ‘estava vindo’, eu só imaginava como seria ter você aqui e como eu disse nessa letra: ‘Você veio com a máxima poesia no olhar, veio com tudo, com a sina do brilho do sol, tão linda e tão bem-vinda’. Parabéns, filha”, iniciou ele na legenda da publicação.



O cantor, que também é pai de Fiuk, acrescentou bons desejos à filha e rasgou elogios. “Te amo muitão! Tenho muito orgulho de você, viu? Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, e te oriente sempre”, escreveu ele, em um vídeo de fotos ao som de “Você que vem vindo”. A atriz respondeu a mensagem de Fábio Jr.: “Pai, te amo demais”, escreveu com um emoji de emoção e outro de coração.





Nos comentários, os fãs repercutiram o momento. “Que lindo esse amor de pai e filha. Vocês se parecem muito”, opinou um internauta. “Momentos lindos, amei essas fotos”, comentou outra usuária do Instagram. “Felicidades, que brilhe sempre no ar o amor de pai e filha”, desejou ainda uma terceira.





Veja a homenagem de Fábio Jr. para a filha Cleo Pires:

