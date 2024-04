Foto Globoplay MC Binn

MC Binn , de 30 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (22) para desabafar após as críticas e comentários negativos que tem recebido de internautas. Isso porque parte da web, segundo ele, tem feito “ bullying ” com o corpo dele.



“Não precisam vim fazer bullying com meu corpo ou beleza”, iniciou. O funkeiro disse que estava “quieto” e que o foco do pós-BBB era em relação ao trabalho como cantor e na proximidade que queria ter com os familiares.



“Pra defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade”, completou.



Desde que foi eliminado do “Big Brother Brasil 2024” , Binn tem se dedicado aos exercícios físicos e a alimentação equilibrada, com o foco de perder peso. Quando estava confinado no reality global , ele chegou a admitir que, às vezes, tinha “vergonha” de ir na piscina por conta da própria “barriga”.

