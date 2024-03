Reprodução/Globo - 30.03.2024 MC Bin Laden no 'BBB 24'





MC Bin Laden enfrenta mais um castigo do monstro no "BBB 24", após perder a prova do anjo nesta sexta-feira (29). Esta é a quarta vez que o brother recebe a punição, marco que quebrou o recorde da temporada.





O funkeiro é o participante que enfrentou mais vezes o castigo em toda a edição. Matteus colocou o brother na posição em duas das vezes, enquanto Michel e Pitel deram os outros dois castigos. A punição mais recente é a do Flautista e o Ratinho, que ele cumpre com Giovanna.

Bin já usou a fantasia de sapo com Fernanda, que se caracterizou de princesa e enfrentou o calor do Rio de Janeiro na resistência. Os dois precisaram revezar a presença em um local na área externa, que foi transferido para dentro da casa, devido as altas temperaturas.

O funkeiro também já se vestiu de Fênix enquanto Matteus era um unicórnio, além de ter dividido a fantasia de gênio da lâmpada com Lucas Henrique. Relembre abaixo os quatro castigos que MC Bin Laden já enfrentou:





Participantes de outras edições também enfrentaram o castigo do monstro por quatro vezes. Marvvila bateu o recorde do "BBB 23", enquanto Eliezer teve o mesmo número de castigos no "BBB 22". Já Arthur Picoli ocupou o posto no "BBB 21".

