Reprodução/Globo O recém eliminado do BBB 24 abriu o jogo sobre viajar para fora do Brasil

Nesta sexta-feira (5), MC Bin Laden participou do Café com Eliminado, no Mais Você, e contou mais detalhes de seu grande sonho: viajar para os Estados Unidos para fazer shows. O ex-participante do BBB 24 não conseguiu tirar o visto por conta de seu nome artístico, já que faz referência ao terrorista Osama Bin Laden.



"Eu já tive o visto negado mais de uma vez, mas eu tenho muito convite para fazer show lá (nos Estados Unidos). Eu tenho o sonho de ir para lá, mas não com esse nome porque eu vou trocar. Tenho o sonho de ir lá ver um jogo de basquete", contou.

Ao jornal Extra, Rodrigo Oliveira e Lucas Souza, seu empresário e responsável pela carreira, respectivamente, explicaram que o músico, nascido como Jefferson Cristian dos Santos Lima, já sinalizou sua vontade de mudar o nome artístico.





"No dia em que ele sair, vamos trabalhar num EP de despedida sob o nome de MC Bin Laden. Terá entre sete a dez faixas, com uma variedade de gêneros musicais que o cantor explorou ao longo de sua carreira, incluindo funk, eletrônica, colaborações internacionais e outros estilos", disseram.

"Como ocorreu o convite para o BBB, optamos em esperar ele sair do programa para oficializarmos. Ele pretende lançar um álbum sobre essa nova fase", acrescentou o assessor, Ewellin Tavares, ao Estadão.

A apresentadora Ana Maria Braga ainda o questionou sobre enfrentar o Paredão com Davi Brito: "Eu já sabia que era eu (que ia sair). A gente tem a visão do jogo, naquele momento já tinha uma noção que o Davi era favorito ali com os Fadas. Sabia que ia sair. Eu tinha esperança, mas ela foi embora há muito tempo".

"Já passei fome, tive que comer umas paradas do lixo. Já vendi umas armas para ter o que comer, mas o funk foi uma porta que abriu ali. A música foi uma forma de eu conseguir mudar a vida da minha família", lembrou ao falar do passado.

*Texto de Júlia Wasko

