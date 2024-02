Reprodução BBB 24: MC Bin Laden desabafa sobre vergonha de ficar sem camiseta

Nesta terça-feira (6), o cantor MC Bin Laden revelou estar se sentindo desconfortável de ficar sem camisa no "BBB 24". No raio-x, o funkeiro desabafou sobre ter engordado no confinamento.

"Já faz uns dias... Tô me sentindo um pouco com vergonha de ir pra piscina, de ficar sem camiseta [...] Fiquei um pouco ansioso e estava comendo compulsivamente por causa dessa ansiedade. Meio que engordei um pouco", apontou o cantor.





O brother também deixou claro que nenhum dos colegas o desrespeitou ou zombou do físico dele.

Vale destacar que, antes do reality show, MC Bin Laden emagreceu 50 quilos com dietas e exercício físicos. O funkeiro também já revelou ter atingido 148 quilos e confessou ter sofrido bullying.

