Enzo Celulari celebra o aniversário de 26 anos neste sábado (15) e ganhou uma homenagem da mãe, Claudia Raia. A postagem da atriz nas redes sociais traz registros da família, além de reunir comentários de famosos parabenizando o modelo, fruto do relacionamento com Edson Celulari.

"Nuno, meu primogênito, amor da minha vida, feliz aniversário. Quero te agradecer por ser essa luz linda na minha encarnação, por me encher de orgulho, me proteger quando preciso, compartilhar segredos, ser um filho e irmão maravilhoso. Te amo para sempre, infinito, 06x o tamanho do universo", escreveu Raia no Instagram.





Entre as imagens em família publicadas pela atriz, Enzo aparece com a irmã, Sophia, também fruto da relação com o ex-marido. O modelo ainda aparece em um dos cliques segurando Luca, irmão caçula, fruto do atual relacionamento de Claudia com o ator Jarbas Homem de Mello.



Celebridades aproveitaram a postagem de Claudia Raia para homenagear Enzo Celulari. "Parabéns, Enzo. Você é luz e amor", escreveu a apresentadora Angélica. "Uma joia preciosa, esse homem lindo de todas as maneiras! Amo", afirmou a cantora Preta Gil.

"Meu 'irmãozito' mais gato, empreendedor, sensível, inteligente, generoso, gentil - amo tanto! Parabéns", declarou a atriz Mariana Ximenes. "Lindo que está essa sua primeira invenção [de] homem. Ele por si só se tornou Enzo. Viva Enzo", comentou a atriz Drica Moraes.





