Na última segunda-feira (22), o comediante Toninho Tornado, de 50 anos, abriu o jogo sobre a briga judicial que travava com Mani Rego pelo registro do termo “calabreso”. O bordão viralizou após Davi, campeão do “BBB 24”, usá-lo durante uma discussão com Lucas Buda no reality global .



“Durante as negociações amigáveis, ficou acordado que o Instituto Maria Preta irá retirar o pedido de registro das marcas "Calabreso" e "X Calabreso" junto ao Inpi. Considerando o reconhecimento da originalidade do bordão criado por Toninho Tornado”, diz a nota jurídica publicada nos canais oficiais do humorista. O Instituto Maria Preta é apoiado por Mani Rego .



Criador do termo, Toninho Tornado quer registrá-lo para resguardar os próprios direitos . Ex-esposa de Davi, Mani Regi também tentou registrar. Após o termo ganhar popularidade com Davi, ela lançou um lanche batizado como “X-Calabreso” . Porém, a empreendedora desistiu do embate.



Dessa forma, o humorista e a cozinheira deixam de disputar pelo uso do termo, que agora deve ser registrado na autoria de Toninho . As representações ocorriam no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), órgão vinculado ao Ministério da Economia .

