Reprodução Conheça Toninho Tornado, humorista criador do termo 'Calabreso'

O BBB 24 e o Brasil pararam após o uso do termo "Calabreso" no reality show da Globo. Agora, a aparição do "apelido carinhoso" criado por Toninho Tornado deu mais força para o sucesso do humorista.

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Toninho se mudou, com apenas um ano de idade, para a periferia de São Paulo com a família. Ainda na infância trabalhou em funilaria e em circo. Foi na adolescência que tentou o teatro e lá recebeu o conselho de seguir na comédia.





Em 2003, quando trabalhava como bombeiro civil na Globo, encontrou Chico Anysio, nos bastidores do 'Altas Horas', foi aconselhado a nunca desistir e confiar no seu talento.





A oportunidade veio na RedeTV!, no programa João Kleber Show, quando foi chamado para fazer pegadinhas. No quadro, ele se passou por um bêbado, impressionou os produtores e conseguiu um convite para um teste.

Já o sucesso na web aconteceu com os vídeos de pegadinhas com anônimos. Nas brincadeiras, ele percebeu que as pessoas se incomodam quando a letra A era trocada pelo O nas palavras do cotidiano.

Pra quem não entendeu, aqui o cara que fez o meme "Calma aí, Calabreso" ficar famoso.



É o Toninho Tornado, ou Delício, um ator de pegadinhas. pic.twitter.com/0nwsfdzDmP — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) February 1, 2024





Termo 'calabreso' gera confusão generalizada no BBB 24

Durante a festa desta madrugada, Davi e Lucas Henrique discutiram na sala . O baiano foi chamado de falso e mentiroso pelo rival e rebateu dizendo que ele era fofoqueiro. A discussão aumentou e, em determinado momento, Davi chamou Lucas de “Calabreso”.

Davi: "Não gosto de gente fofoqueira."

Wanessa Camargo: "então sai do programa, vc está no programa errado."

segue..

Wanessa: "Calabreso é gordo!"

Bin: "não acho que ele foi gordofóbico."

Lucas: "Sim, isso é o apelido do Toninho Tornado."



100% Davi

Tirem suas conclusões. #BBB24 pic.twitter.com/xgmZDSRct0 — LHMA77 (@lhma77) February 1, 2024





Após a briga, alguns participantes do programa encararam o termo como gordofobia, porém as pegadinhas do comediante em seus vídeos é chamar anônimos de apelidos que, em sua maioria, transformam palavras do gênero feminino em masculino, ou termos terminados em 'A'.

Entre os exemplos de apelidos que viralizaram estão "Iveto Sangalo", "dipirono", "mussarelo", "CNPJoto", entre outros.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Vídeo do Toninho tornado só pros calabresos #bbb24 pic.twitter.com/1hF58bomvS — ISUPERIO 🦁 (@isuperio) February 1, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: