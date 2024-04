Reprodução O humorista acionou seus advogados contra a esposa do campeão do BBB 24

A briga pelo termo "Calabreso" acaba de ficar mais séria. A Non Stop Produções, agência que administra a carreira de Toninho Tornado, acaba de acionar seus advogados contra Mani Rego, ex-mulher de Davi, que também busca o registro da marca para usar em sua barraca de lanches e para outros fins.

No Instagram, a empresa se pronunciou sobre a situação: "Prezados, diante de toda a repercussão midiática a respeito do registro da marca 'Calabreso' realizado pelo Instituto Maria Preta, a NON STOP PRODUÇÕES, por meio do seu advogado e Diretor Jurídico Caio Sanas OAB/SP 374.044, na qualidade de representante exclusiva do Artista Antônio Willian Dos Santos Siqueira, conhecido pelo nome artístico 'Toninho Tornado', esclarece o que segue: O termo 'Calabreso' é utilizado pelo Toninho Tornado em suas atividades profissionais/artísticas desde o ano de 2018, com mais de 2 milhões de inscritos no Youtube, 3.9 milhões de seguidores no Instagram e 1.9 milhões de seguidores no TikTok, nacionalmente reconhecido por seus bordões que inserem a letra 'O' ao final de palavras terminadas em outras letras em suas pegadinhas".

"Em sua passagem pelo reality show nacionalmente conhecido como BBB, o participante Davi Brito utilizou do bordão em uma de suas discussões, sendo público e notório que o bordão NÃO FOI CRIADO pelo integrante do programa e sim replicado conforme o costume de diversos brasileiros, devido ao enorme alcance do Artista Toninho Tomado. Representado pela NON STOP, a proteção do termo 'Calabreso' encontra concretização também enquanto propriedade industrial por meio de processos de registro de marca perante o INPI, além de instâncias relacionadas a direitos autorais", acrescentou.





"Requerer o registro da marca demonstra a mais clara intenção de uso indevido do bordão e a tentativa de auferir ganhos financeiros com o algo nitidamente criado por outro Artista, viola os padrões de condutas éticas, transgredindo os princípios da honestidade e boa-fé com o Artista, ferindo o direito de autor garantido pela Lei de Direitos Autorais, lei nº 9.610/98. Ciente disso, a NON STOP PRODUÇÕES, por meio do seu time jurídico especializado, tomou as providências necessárias para garantir o direito de seu agenciado, realizando apresentação de oposição do registro da marca protocolado pelo Instituto Maria Preta, com os fundamentos fáticos e jurídicos aplicados ao caso. Diante do protocolo de oposição realizado, a NON STOP PRODUÇÕES aguarda análise do INPI — Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que sejam necessários, bem como para maiores informações", concluiu.

Entenda a briga



Em meio ao fim de seu namoro/casamento com Davi Brito, Mani Rego travou uma briga pelo uso exclusivo do termo "Calabreso". A esposa do campeão do BBB 24 atiçou a raiva de Toninho Tornado, criador do polêmico adjetivo.

Como noticiado pela coluna que vos escreve, o Instituto Maria Preta e a Non Stop Produções Ltda. entraram com o pedido de registro da marca e até o momento não há nenhum "vitorioso". Mani Rego fez a solicitação no dia 3 de fevereiro, dois dias após Davi Brito soltar "calma, Calabreso" durante uma discussão na casa mais vigiada do Brasil.

Já no dia 5 de fevereiro, os empresários de Toninho Tornado fizeram o mesmo. Para "saírem por cima", protocolaram três ações e com mais exigências do que as feitas pela esposa do vencedor do reality show da Globo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko