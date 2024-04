Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa fala de fim de casamento com Belo

Gracyanne Barbosa, de 40 anos, falou sobre o fim do casamento com Belo na noite de segunda-feira (22), dia em que o cantou completou 50 anos, ao ser questionada por seguidores nas redes sociais.

Em um vídeo em que ela mostrava um de seus treinos, um seguidor a questionou: "Você se sente culpada pelo término?". A musa fitness spondeu: "Não, me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, pela correria da dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo pra conversar".

Ela continuou: "Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem".

Gracyanne ainda respondeu outra seguidora, que disse que acreditava que ela permaneceria em silêncio sobre o fim do relacionamento. "Vou falar, sim, porque infelizmente tornaram um circo, muita inverdade, eu nunca corri de nada, não será agora", afirmou.

A influenciadora falou também sobre os rumores de traição, e garantiu que não ocorreu. "Nem tudo que se ouve, houve", completou.

Belo e Gracyanne anunciaram o fim do casamento na semana passada, mas já estriam separados há alguns meses. Os dois estavam juntos há 16 anos - internautas relembraram tambpem o fim do relacionamento que o cantor teve com a Viviane Araújo. O personal trainer Gilson de Oliveira foi apontado como o pivô da separação, Gracyanne admitiu o envolvimento, mas negou que tenha havido traição e garantiu que atualmente está sozinha.

Reprodução/Instagram Gracyanne responde fã que a questiona sobre fim de relacionamento com Belo

