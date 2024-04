Reprodução Yasmin Brunet impressiona com biquíni cavado em ensaio: 'Deusa'

A ex-BBB Yasmin Brunet impressionou nesta segunda-feira (22) ao publicar fotos de um ensaio fotográfico em que exibe um modelo de biquíni cavado. A modelo recebeu uma enxurrada de elogios após compartilhar os cliques sensuais.

Através do Instagram, a herdeira de Yasmin Brunet fez jus ao apelido de "sereia" ao posar de roupa de banho com o cabelo longo refletindo mechas as mechas loiras em cachos largos.

"Ela muda na lua cheia", escreveu a modelo, adicionando emojis de lua e sereia.

Na sequência de fotos, Yasmin aparece com um biquíni branco cavado, destacando o corpo curvilíneo. A publicação rendeu diversos elogios para a ex-BBB.

"Legal, você não tem pena de ninguém, né", dramatizou a cantora Pocah. Alguns colegas de confinamento do "BBB 24" também dedicaram elogios para a modelo.

"Mulheeeeer… Perfeitaa", escreveu a amiga Leidy Elin. "Braba das braba", comentou o funkeiro MC Binn. Além dos famosos, internautas também gostaram dos cliques.

"Gente é sério: Se beleza fosse um fenômeno intergaláctico, a Yasmin seria a razão pela qual os ETs escolheriam visitar nosso planeta", dedicou uma fã. "Que deusa", adicionou outro.

