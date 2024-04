Reprodução/Instagram Após Gracyanne Barbosa dizer que traiu Belo, web resgata chifre em Viviane Araújo

"Pode passar o tempo que for, mas a conta chega". É o que acreditam internautas. Após Gracyanne Barbosa admitir publicamente que traiu Belo, o nome de Viviane Araújo, ex do cantor, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.



Viviane e Belo ficaram juntos por nove anos, entre 1998 e 2007. Pouco tempo depois, o pagodeiro engatou um relacionamento com Gracyanne Barbosa, com quem oficializou a união em 2012. Até hoje, a fisioculturista é apontada como o pivô do término entre o ex-casal.

Gracyanne e Belo decidiram por fim à relação de 16 anos. O divórcio veio a público nesta quinta-feira (18). Ela admitiu que o casamento estava em crise e confessou ter traído o cantor com um personal trainer.

Nas redes sociais, o assunto virou meme. Veja como internautas reagiram à notícia:

Pode passar o tempo que for mas a conta chega.



Plena com a Viviane Araújo.



Não se foge do karma Belo 🤣 pic.twitter.com/MOkCNAEA3U — Gabi 👑 (@gabyangiejolie) April 18, 2024

Viviane Araújo você venceu mulher



O karma do belo chegou pic.twitter.com/GOIGQcgLwC — luke xavier (@lukeswifttok) April 18, 2024

Belo traiu a Viviane Araújo e agora foi traído pela Gracyanne Barbosa 😂😂😂

O KARMA IS REAL

pic.twitter.com/utfP6brsDi — @TuitaWill 🐺🎯 (@TuitaWill) April 19, 2024

Ela fez ele chorar igual ele fez com a Viviane Araújo há 16 anos atrás kkkkkkkkkkkkkkk, o KARMA demora mas ele vem!!!! https://t.co/kFScAnr5Jc — Vitória💜 (@Vitoria_0302) April 19, 2024

Belo traiu a Viviane Araújo e agora a Gracyane Barbosa traiu ele. E ainda tem quem não acredita em Karma. pic.twitter.com/5ZYtFuzkSA — P҉U҉S҉S҉Y҉ O҉F҉ O҉V҉O҉M҉A҉L҉T҉I҉N҉E҉ 🫗 (@iamtorybaby) April 18, 2024





Belo admite ter traído Viviane

Em entrevista ao programa "Fofocalizando" (SBT) em 2019, o cantor admitiu ter traído a atriz, mas negou que tenha sido com Gracyanne. "A Gracyanne não tem nada a ver com o ponto final do relacionamento entre Belo e Viviane Araújo. Traí ela, sim, com outra mulher, mas não foi a Gracyanne, e ela sabe disso", afirmou ele.

À época, a fisioculturista também se pronunciou sobre o assunto, negou ter sido o pivô da separação do agora ex-marido e afirmou que Viviane também traía Belo enquanto os dois estavam juntos. "Não fui pivô. Tinha muito mais gente nessa história, e nenhum dos dois foi santo. A pivô foi uma outra menina. Ele [Belo] já estava com ela, assim como a Viviane já estava com outra pessoa, e só depois eles terminaram", comentou Gracyanne.

Ela ainda revelou também ter sido traída pelo pagodeiro. "Quando eu comecei a sair com o Belo, ele não estava mais com ela. Ele namorava essa menina que foi o pivô do término com a Viviane. Depois ele também chegou a me trair com essa mesma menina – era começo do namoro, não sei se pode ser uma traição, mas foi o que ocorreu".

