Atriz de Castelo Rá-Tim-Bum expõe salário baixo na Cultura; veja valor

A atriz Cinthya Rachel, intérprete de Biba em "Castelo Rá-Tim-Bum", revelou os bastidores financeiros do programa infantil ao afirmar ter recebido pouco durante os anos em que trabalhou para a Cultura, de 1994 a 1997. Nesta segunda-feira (22), a artista apontou que nenhum dos atores da produção enriqueceu com a trama.



Através do Instagram, Cinthya exibiu a recordação do documento de trabalho para atuar em "Castelo Rá-Tim-Bum". "Segundo este contrato aqui, nós éramos milionários, ganhávamos milhões por mês, mas eram milhões de cruzeiros antes do plano real", debochou.

No vídeo, ela refletiu sobre o contrato ter 'cláusulas polêmicas', levando em consideração o trabalho de crianças e adolescentes. "Mas não ganhávamos dinheiro, não. Era um salário normalzinho. Quando a gente começou a fazer o Castelo, não tínhamos ideia do que ia virar", apontou.

A interprete de Biba conta que nem mesmo os produtos licenciados lhe deram retorno financeiro. "Meia, videogame, quebra-cabeças, até boneca da minha cara, da Biba. Quando a gente ia receber, eram 0,47 centavos para 2 mil meias vendidas", entregou.

Segundo Cinthya, o sucesso só chegou quando os atores estavam na reta-final da gravação do programa televisivo. A atriz também apontou que até os dias atuais sofre com a desvalorização financeira do trabalho feito em "Castelo Rá-Tim-Bum". Ela e os atores não receberam nenhum retorno das exposições realizadas nos últimos anos.

"A primeira exposição foi aquele furor, esgotou ingresso... E nós não ganhamos nada por nenhuma delas. Teve até uma polêmica porque falaram que os atores estariam lá, mas eu fiquei sabendo pela mídia. Depois entraram em contato, porém não fomos... Só ganhamos amor e carinho mesmo", adicionou.

Apesar do cenário decepcionante, Cinthya ressalvou que apenas um produto do "Castelo Rá-Tim-Bum" foi benéfico para os atores. "Onde conseguimos ganhar um pouquinho mais de dinheiro foi na peça do Castelo, porque as sessões eram lotadas e ganhávamos uma porcentagem da bilheteria. É igual àquela frase de quando eu era criança: dinheiro não traz felicidade, mas pelo menos ajuda você a chorar nas margens do rio Sena [na França]. Falando em chorar, tivemos alguns momentos tensos ali", completou, fazendo suspense.

