Ludmilla se apresentou no festival Coachella neste domingo (14) e foi introduzida por Beyoncé. A cantora norte-americana enviou um áudio para apresentar a brasileira, que também subiu ao palco após uma mensagem da deputada federal Erika Hilton.





"Do Rio, Brasil, até Califórnia, todo esse caminha até o Coachella. Senhoras e senhores, Ludmilla", afirmou Beyoncé. "Obrigada por me introduzir", declarou Ludmilla, ao agradecer à artista no Instagram.

A mensagem da deputada brasileira foi reproduzida na sequência, em inglês. "Respeite minha história, respeite meu povo e minha comunidade, respeite a mulher negra mais ouvida na América Latina", afirmou Erika no áudio.





O show de Ludmilla no festival norte-americano contou com uma grande estrutura, com LEDs e plataformas. A cantora apresentou sucessos da carreira, beijou a esposa Brunna Gonçalves e até disse "Brasil do Brasil", bordão de Beatriz Reis, do "BBB 24". Veja os destaques abaixo:

a Ludmilla é bem servida né? a Bruna é um monumento, tem molho pra dar e vender #LUDCHELLA #Coachella pic.twitter.com/xvo76oMQuq — BRENDON 𐚁 (@brendongomess) April 14, 2024





A Ludmilla falando “É O BRASIL DO BRASIL” no #Coachella com a Bruna AAAAAAAAA pic.twitter.com/1hpjt91S4e — BCharts (@bchartsnet) April 14, 2024













Mona, essa Ludmilla nasceu pro funk, nasceu pro Pagode, nasceu pro pop, nasceu pro R&B, nasceu pra o afrobeat pls como pode ser a artista mais versátil do Brasil #LUDCHELLA pic.twitter.com/Wqg5bIZJAh — Wess (@afrochato) April 14, 2024





a Ludmilla agradecendo pelo áudio da Beyonce e citando ela, confesso que ainda não caiu a ficha mas só provou o quão grande a Ludmilla é #LUDCHELLA #Coachella



pic.twitter.com/v5wNGBnkdh — BRENDON 𐚁 (@brendongomess) April 14, 2024





